Cina: Riconferma di Eddie Yue alla guida della Hong Kong Monetary Authority

27 Luglio 2024_ Il governo di Hong Kong ha riconfermato Eddie Yue Wai-man per un secondo mandato di cinque anni come amministratore delegato della Hong Kong Monetary Authority (HKMA), a partire dal 1° ottobre 2024. Il Segretario alle Finanze, Paul Chan Mo-po, ha elogiato la leadership di Yue, sottolineando il suo ruolo cruciale nel mantenere la stabilità finanziaria della città in un contesto globale incerto. Yue, con oltre 30 anni di esperienza nell'HKMA, ha dichiarato di essere onorato per la riconferma e si impegna a rafforzare il sistema finanziario di Hong Kong. La HKMA è responsabile della stabilità della valuta e del sistema bancario di Hong Kong, e Yue ha già contribuito a iniziative chiave come lo sviluppo del mercato offshore dello yuan. La notizia è riportata da South China Morning Post. La riconferma di Yue avviene in un periodo di crescente competizione con altri centri finanziari regionali, come Singapore e Shanghai.