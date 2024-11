Cina: Rientro della missione Shenzhou XVIII dopo sei mesi nello spazio

05 Novembre 2024_ La missione Shenzhou XVIII ha visto il rientro della sua crew sulla Terra dopo sei mesi di attività presso la stazione spaziale Tiangong. Gli astronauti hanno riportato a casa 55 campioni di progetti spaziali, per un peso totale di 345 chilogrammi, come comunicato dalla China Manned Space Agency. Il comandante della missione, il colonnello senior Ye Guangfu, insieme ai tenenti colonnelli Li Guang e Li Qiang, sono atterrati in buona salute e hanno condiviso le loro esperienze in un programma dal vivo con un reporter di China Central Television. La missione è stata considerata un successo, evidenziando i progressi della Cina nel settore spaziale. La stazione spaziale Tiangong rappresenta un importante passo per la Cina nel rafforzare la sua presenza nell'esplorazione spaziale.