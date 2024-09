Cina: Riforma del pensionamento e nuove politiche abitative in atto

20 Settembre 2024_ Il premier cinese Li Qiang ha annunciato l'implementazione di una riforma graduale per l'innalzamento dell'età pensionabile, sottolineando l'importanza di tale misura per sostenere la modernizzazione del Paese. Inoltre, il Comitato Centrale del Partito Comunista di Pechino ha rilasciato nuove linee guida per ottimizzare il sistema abitativo, mirando a soddisfare le esigenze abitative della classe lavoratrice. Le politiche includono la cancellazione delle distinzioni tra abitazioni ordinarie e non, e un aumento della costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Questo articolo è stato redatto da un'intelligenza artificiale basata su un articolo di caixin.com. Le riforme mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a stimolare l'economia nazionale.