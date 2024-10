Cina: Riforma della costruzione della forza lavoro industriale per migliorare le competenze e i salari

22 Ottobre 2024_ Il 21 ottobre, il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e il Consiglio di Stato hanno pubblicato un documento per approfondire la riforma della costruzione della forza lavoro industriale. Il documento propone di aumentare i redditi economici dei lavoratori industriali e di esplorare nuovi modelli di compenso, come il salario annuale e gli incentivi azionari per i talenti altamente qualificati. Sono state delineate 27 misure in nove aree, mirate a migliorare le competenze e i diritti economici dei lavoratori. L'obiettivo è formare circa 2000 artigiani di alto livello entro il 2035, contribuendo così alla modernizzazione della Cina. La notizia è riportata da caixin.com. Questa iniziativa è parte di un ampio sforzo per garantire che la forza lavoro cinese sia adeguatamente preparata per le sfide future nel contesto della modernizzazione del paese.