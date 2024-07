Cina: Riforma finanziaria per sostenere l'innovazione tecnologica

12 Luglio 2024_ La Cina si prepara a una nuova fase di riforma finanziaria, mirata a migliorare il supporto del sistema finanziario alla modernizzazione del Paese, con un focus sull'innovazione tecnologica e l'economia reale. La riforma prevede un'intensificazione della regolamentazione finanziaria e un rafforzamento delle misure contro le violazioni per prevenire rischi sistemici. Il terzo plenum del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, che si terrà a Pechino, definirà la roadmap per queste riforme. Il presidente Xi Jinping ha sottolineato l'importanza di un sistema finanziario moderno con caratteristiche cinesi, che serva l'economia reale e gestisca i rischi. Lo riporta China Daily. La riforma includerà anche lo sviluppo del capitale di rischio e l'apertura del mercato finanziario per attrarre investitori stranieri.