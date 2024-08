Cina: Riforma finanziaria punta a ottimizzare il sistema di regolamentazione

14 Agosto 2024_ Le autorità finanziarie cinesi hanno annunciato che l'ottimizzazione del sistema di regolamentazione sarà una priorità nella riforma finanziaria in corso. L'obiettivo è garantire che il settore finanziario serva efficacemente l'economia reale e prevenga rischi finanziari significativi. Liu Guoqiang, vice governatore della Banca Popolare Cinese, ha sottolineato l'importanza di rafforzare le capacità delle istituzioni finanziarie in questo ambito. Inoltre, Liu ha evidenziato che la riforma del settore finanziario è un compito a lungo termine, da attuare con obiettivi chiari per garantire uno sviluppo di alta qualità e stabilità finanziaria. La notizia è riportata da China Daily. Le riforme mirano a costruire un sistema che supporti la modernizzazione della Cina, un paese in rapida crescita economica.