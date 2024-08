Cina: Riforme economiche e innovazione al centro della sesta riunione del Comitato centrale per la riforma

30 Agosto 2024_ I leader cinesi hanno presieduto la sesta riunione del Comitato centrale per la riforma, sottolineando l'importanza di liberare la mente e perseguire un approccio pragmatico alle riforme. È stata enfatizzata la necessità di un'apertura di alto livello e di innovazione sistemica per migliorare la competitività del commercio estero e facilitare gli investimenti. Inoltre, il governatore della Banca centrale, Pan Gongsheng, ha ribadito l'impegno a mantenere una politica monetaria di supporto per stimolare l'economia. La notizia è riportata da 21jingji.com. Queste iniziative mirano a promuovere un sistema politico più efficiente e a garantire una crescita economica sostenibile in Cina.