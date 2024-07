15 Luglio 2024_ Le riforme in Cina stanno migliorando significativamente la vita quotidiana dei cittadini, come dimostrato da diverse testimonianze....

15 Luglio 2024_ Le riforme in Cina stanno migliorando significativamente la vita quotidiana dei cittadini, come dimostrato da diverse testimonianze. A Tianjin, la semplificazione delle procedure amministrative ha accelerato l'apertura di nuove attività commerciali. In Anhui, l'adozione di veicoli elettrici ha ridotto i costi di trasporto e migliorato la qualità dell'aria. A Guangxi, l'ottimizzazione delle procedure di importazione ha reso più efficiente il commercio di frutta fresca. Questi esempi, riportati da chinadaily.com.cn, evidenziano l'impatto positivo delle riforme su vari settori della società. Le riforme continuano a essere accolte con favore dalla popolazione, che ne apprezza i benefici tangibili.