Cina: Riforme strutturali per innovazione tecnologica e sviluppo industriale

17 Luglio 2024_ Le riforme strutturali per stimolare l'innovazione tecnologica e promuovere l'aggiornamento industriale saranno tra le principali priorità dei politici cinesi nei prossimi cinque anni. L'industria cinese adotterà riforme più profonde e ulteriori misure di apertura per rivitalizzare la ripresa economica e affrontare le difficoltà economiche. Con le nuove politiche, la nazione vedrà nuovi motori di crescita e sfide derivanti da un ambiente esterno più complesso. Il presidente Xi Jinping ha evidenziato le priorità economiche chiave in un discorso all'apertura del 13° Annual Meeting of the New Champions, noto anche come Summer Davos Forum, che si tiene a Pechino da lunedì a giovedì. Lo riporta il China Daily. L'evento mira a delineare le strategie per il futuro sviluppo economico della Cina.