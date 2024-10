Cina: Rinnovato il dialogo Franco-Cinese per affrontare le sfide globali

15 Ottobre 2024_ La Cina e la Francia hanno rinnovato il loro dialogo bilaterale, affrontando temi cruciali come il commercio, il clima e le crisi regionali. Nonostante le tensioni geopolitiche e le sfide economiche, il presidente francese Macron ha visitato la Cina nel 2023, portando a nuovi accordi in vari settori, tra cui l'energia nucleare e il trasporto marittimo. Inoltre, è stato annunciato un programma culturale per celebrare il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2024. La fonte di queste informazioni è chinadaily.com.cn. Questo dialogo è considerato fondamentale per promuovere la cooperazione e la stabilità globale in un contesto internazionale complesso.