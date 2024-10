Cina: Ripresa del mercato azionario sostenuta da nuove misure economiche

08 Ottobre 2024_ Il mercato azionario cinese ha mostrato segnali di ripresa grazie a politiche stimolative più forti del previsto, attirando l'attenzione di investitori sempre più fiduciosi. La Borsa di Shanghai ha annunciato un'estensione del tempo di negoziazione per facilitare le transazioni, in risposta all'aumento degli investitori al dettaglio. Gli esperti prevedono che la fiducia degli investitori continuerà a crescere, supportata da un aumento delle misure fiscali e dalla ripresa della domanda interna. La notizia è riportata da China Daily, che sottolinea come le recenti politiche abbiano già portato a un significativo aumento degli indici di mercato. Le autorità cinesi, tra cui la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, stanno lavorando per implementare ulteriori misure di supporto per ottimizzare la crescita economica del paese.