Cina: Ripresa del turismo inbound verso i livelli pre-COVID

12 Settembre 2024_ Gli esperti prevedono che il mercato del turismo inbound in Cina continuerà a riprendersi nel resto dell'anno, con possibilità di tornare ai livelli del 2019. Nel primo semestre del 2023, circa 15,48 milioni di viaggiatori stranieri hanno visitato la Cina, di cui circa 8 milioni per motivi turistici, pari al 70% rispetto allo stesso periodo del 2019. I dati mostrano anche una crescente preferenza per viaggi individuali e un interesse per la vita locale e le attività culturali tradizionali. Inoltre, i social media stanno influenzando le preferenze di viaggio, trasformando la Cina in una nuova meta turistica 'chic'. La notizia è riportata da China Daily. La ripresa del turismo è un segnale positivo per l'economia cinese, che ha visto un aumento dell'interesse per le esperienze autentiche e la cultura locale.