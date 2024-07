Cina: Risoluzione del Comitato Centrale del CPC per approfondire le riforme

19 Luglio 2024_ Il 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (CPC) ha adottato una risoluzione per approfondire ulteriormente le riforme e avanzare la modernizzazione cinese durante la sua terza sessione plenaria. Xi Jinping, Segretario Generale del CPC, ha presentato le sue opinioni esplicative sul progetto di risoluzione. La risoluzione mira a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso riforme strutturali. Questo passo è visto come cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione della Cina. Lo riporta Shanghai Daily. La sessione plenaria ha sottolineato l'importanza di un approccio coordinato e integrato per affrontare le sfide future.