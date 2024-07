Cina: Robot umanoidi progettati per i lavori più richiesti

18 Luglio 2024_ In Cina, si stanno sviluppando robot umanoidi per affrontare le esigenze lavorative future del paese. Questi robot sono progettati per svolgere compiti in settori come l'assistenza agli anziani e la produzione industriale. L'obiettivo è colmare le lacune nel mercato del lavoro, soprattutto in vista dell'invecchiamento della popolazione e della crescente domanda di manodopera qualificata. Le aziende cinesi stanno investendo significativamente in ricerca e sviluppo per migliorare le capacità e l'efficienza di questi robot. Lo riporta il South China Morning Post. Questa iniziativa riflette l'impegno della Cina nel diventare leader mondiale nella tecnologia robotica e nell'automazione.