Cina: Robotaxi di Baidu in rapida crescita a Wuhan

13 Luglio 2024_ Il servizio di taxi autonomi 'Robotaxi' di Baidu sta diventando sempre più popolare a Wuhan, con un aumento significativo degli ordini grazie ai prezzi competitivi e all'esperienza innovativa. Tuttavia, la crescita del servizio ha sollevato preoccupazioni tra i conducenti di taxi tradizionali e di auto a noleggio, che temono per la loro occupazione. Baidu ha riferito che il 70% degli ordini nel mese di aprile erano per veicoli completamente autonomi, con l'obiettivo di raggiungere il 100% nei prossimi trimestri. Secondo il sito di notizie news.sina.cn, il servizio è attualmente operativo in 11 città cinesi, tra cui Pechino, Wuhan, Chongqing, Shenzhen e Shanghai. Nonostante il successo, ci sono ancora sfide da affrontare, come la sicurezza e l'ottimizzazione del servizio.