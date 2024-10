Cina: Roma e Italia Biadei siglano accordo per promuovere cultura e turismo

19 Ottobre 2024_ L'Italia e la Cina rafforzano i legami culturali con la firma di un accordo strategico tra l'Associazione Internazionale di Turismo e Cultura Biadei e il governo di Roma. Questo accordo, il primo del suo genere con un'organizzazione di immigrati, mira a promuovere il turismo e la cultura romana in Cina, oltre a fornire formazione professionale per i lavoratori del settore. Il presidente dell'associazione, Ma Jun, ha sottolineato l'importanza del supporto ricevuto dal governo romano per le attività culturali, come la recente Fiera Cinese del 2023. La notizia è stata riportata da huarenjie.com, evidenziando l'impegno dell'Italia nel favorire scambi culturali con la Cina. L'accordo prevede anche la creazione di spazi per eventi interculturali, promuovendo un dialogo rispettoso tra le due nazioni.