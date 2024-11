Cina: Roma ospiterà il Festival di Primavera per la comunità cinese in Italia

7 Novembre 2024_ La comunità cinese in Italia si prepara a celebrare il Festival di Primavera con un evento speciale a Roma, previsto per il 7, 8 e 9 febbraio 2025. L'iniziativa, promossa dall'Ambasciata Cinese in Italia e dalle associazioni cinesi locali, mira a promuovere la cultura tradizionale cinese e a favorire lo scambio culturale tra Italia e Cina. Durante il festival, si svolgeranno spettacoli di danza, musica e arti marziali, coinvolgendo artisti cinesi e italiani per un'esperienza culturale unica. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami tra le due culture e per far conoscere la ricchezza della tradizione cinese al pubblico italiano.