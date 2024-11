Cina: Russo Cammei porta l'arte dei cammei napoletani al CIIE di Shanghai

7 Novembre 2024_ Russo Cammei, un prestigioso marchio di gioielli specializzato in cammei con sede a Napoli, partecipa per la sesta volta consecutiva al China International Import Expo (CIIE) a Shanghai. L'azienda, con una tradizione secolare, espone circa 200 opere d'arte realizzate con materiali naturali come conchiglie e agata. Marco Russo, CEO del marchio, ha sottolineato l'importanza del CIIE come opportunità di mercato cruciale per il brand. La presenza di Russo Cammei al CIIE evidenzia l'apprezzamento per l'artigianato italiano in Cina, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra i due Paesi. La notizia è stata riportata da news.cn, sottolineando l'interesse crescente per il patrimonio culturale italiano in Cina.