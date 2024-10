Cina: Sam Hou-fai eletto nuovo capo esecutivo di Macao

14 Ottobre 2024_ Sam Hou-fai è stato eletto come unico capo esecutivo designato della Regione Amministrativa Speciale di Macao, ottenendo 329 voti da un comitato elettorale di 400 membri. Durante una conferenza stampa post-elettorale, Hou-fai ha promesso di lavorare per soddisfare le aspettative della popolazione di Macao e di sostenere lo sviluppo delle industrie non legate al gioco. L'ex giudice, che era l'unico candidato, ha ricevuto 329 voti, con 33 schede bianche e 38 membri assenti. La sua elezione segna un passo importante per il futuro di Macao, un territorio noto per il suo settore del gioco e per la sua crescente diversificazione economica. La notizia è stata riportata da China Daily. Macao è una delle due regioni amministrative speciali della Cina, famosa per i suoi casinò e la sua cultura unica, influenzata da secoli di colonizzazione portoghese.