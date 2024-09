Cina: Sam Hou-fai unico candidato per l'elezione del Capo Esecutivo di Macao

11 Settembre 2024_ Sam Hou-fai, ex presidente della Corte d'Appello di Macao, è diventato l'unico candidato per le prossime elezioni del Capo...

11 Settembre 2024_ Sam Hou-fai, ex presidente della Corte d'Appello di Macao, è diventato l'unico candidato per le prossime elezioni del Capo Esecutivo della Regione Amministrativa Speciale di Macao, dopo aver presentato la sua candidatura. La Commissione Elettorale ha ricevuto 378 sostegni da un comitato di 400 membri, rappresentante vari settori della comunità di Macao. Hou-fai, 66 anni, ha espresso soddisfazione per il processo di nomina e ha promesso di mantenere il principio di 'un paese, due sistemi', puntando a migliorare il tenore di vita e diversificare l'economia della città. Le elezioni si terranno il 17 dicembre. La notizia è riportata da China Daily. Macao è una regione amministrativa speciale della Cina, nota per il suo settore del gioco e la fusione di culture portoghese e cinese.