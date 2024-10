Cina: Satellite progettato a Hong Kong lanciato per monitorare disastri naturali

01 Ottobre 2024_ Un satellite progettato a Hong Kong è stato recentemente lanciato nello spazio con l'obiettivo di monitorare e gestire i disastri naturali. Questo satellite, frutto della collaborazione tra istituzioni locali e aziende tecnologiche, fornirà dati cruciali per la previsione e la risposta a eventi catastrofici come inondazioni e terremoti. La missione rappresenta un passo significativo per migliorare la capacità di risposta della Cina di fronte a emergenze ambientali. Il satellite contribuirà anche a rafforzare la cooperazione internazionale nella gestione dei disastri. Lo riporta il South China Morning Post. Questa iniziativa sottolinea l'impegno della Cina nell'uso della tecnologia spaziale per affrontare le sfide ambientali e migliorare la sicurezza pubblica.