Cina: Satelliti e stazioni terrestri per comunicazione e navigazione in tempo reale

21 Luglio 2024_ La Cina ha annunciato un nuovo progetto che prevede l'uso di satelliti e stazioni terrestri per migliorare la comunicazione e la navigazione in tempo reale. Questo sistema avanzato mira a fornire una copertura globale, migliorando la precisione e l'affidabilità dei servizi di navigazione. Il progetto è parte di un più ampio sforzo per potenziare le capacità tecnologiche del paese e ridurre la dipendenza da sistemi stranieri. Le autorità cinesi hanno sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la sicurezza nazionale e lo sviluppo economico. Lo riporta il Sunday Morning Post. Il progetto coinvolgerà diverse agenzie governative e aziende tecnologiche cinesi, con l'obiettivo di completare la rete entro i prossimi cinque anni.