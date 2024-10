Cina: Scadenza dei contratti di affitto agricolo mette in crisi i contadini

01 Ottobre 2024_ In Cina, i contratti di affitto agricolo firmati decenni fa stanno per scadere, creando incertezze per i contadini che dipendono da...

01 Ottobre 2024_ In Cina, i contratti di affitto agricolo firmati decenni fa stanno per scadere, creando incertezze per i contadini che dipendono da queste terre. Molti agricoltori si trovano in difficoltà poiché le rinnovazioni dei contratti non sono garantite, lasciando in sospeso il futuro delle loro attività. La situazione è particolarmente critica in alcune province, dove la mancanza di chiarezza sulle nuove politiche agrarie sta generando preoccupazione tra i produttori. Gli esperti avvertono che questa incertezza potrebbe influenzare negativamente la sicurezza alimentare del Paese. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità locali sono chiamate a intervenire per garantire una transizione fluida e sostenere gli agricoltori in questo periodo di cambiamento.