09 Ottobre 2024_ A Udine, la polizia fiscale ha smascherato un'importante rete di evasione fiscale composta da 28 aziende gestite da imprenditori cinesi, che avrebbero evaso circa 2 milioni di euro. L'indagine, coordinata dalla procura di Udine, è iniziata durante un controllo fiscale di routine in un grande magazzino, dove sono emerse irregolarità legate all'uso di fatture false. Le aziende coinvolte, che apparivano attive nel commercio, in realtà operavano solo sulla carta, utilizzando 'società di comodo' per ridurre il carico fiscale. Due persone sono già state accusate in relazione a questo caso, come riportato da xinouzhou.com. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla trasparenza fiscale e alla legalità nel contesto imprenditoriale, con un particolare focus sulla comunità cinese in Italia.