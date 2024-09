Cina: Scoperto laboratorio tessile illegale ad Ascoli Piceno con 25 lavoratori cinesi

05 Settembre 2024_ Le autorità italiane hanno scoperto un laboratorio tessile illegale nella provincia di Ascoli Piceno, precisamente nella zona di Monteprandone, dove 25 lavoratori cinesi vivevano e lavoravano in condizioni non conformi. L'operazione, condotta dai Carabinieri in collaborazione con vari enti governativi, ha rivelato gravi violazioni delle normative sul lavoro e sull'abitabilità. I lavoratori, tutti in possesso di regolare permesso di soggiorno, erano impiegati in un edificio di proprietà di due cittadini cinesi. La notizia, riportata da huarenjie.com, evidenzia le problematiche legate al lavoro irregolare e alla tutela dei diritti dei lavoratori in Italia, un tema di crescente rilevanza anche in Cina.