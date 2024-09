Cina: Sei agenti condannati per ostruzione della giustizia in un caso di droga nel parco

14 Settembre 2024_ Sei agenti di polizia sono stati condannati per aver ostacolato il corso della giustizia in un caso di droga che coinvolgeva un...

14 Settembre 2024_ Sei agenti di polizia sono stati condannati per aver ostacolato il corso della giustizia in un caso di droga che coinvolgeva un parco pubblico. Le condanne sono arrivate dopo che è emerso che gli agenti avevano manipolato le prove e coperto i sospetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla corruzione all'interno delle forze dell'ordine e sulla necessità di riforme nel sistema giudiziario cinese. La sentenza rappresenta un passo significativo verso la responsabilizzazione delle autorità e la lotta contro la criminalità organizzata. Lo riporta il South China Morning Post. Le autorità cinesi stanno intensificando gli sforzi per combattere la corruzione e migliorare la fiducia pubblica nelle istituzioni.