Cina: SELETTI inaugura un flagship store a Shanghai con un tocco di design italiano

23 Ottobre 2024_ Il marchio italiano SELETTI ha aperto un nuovo flagship store a Shanghai, situato in un importante centro di design sulla Huaihai Road. Questo negozio rappresenta un traguardo significativo per il brand, noto per il suo stile innovativo e giocoso, e si unisce a una rete di flagship store già presenti in vari paesi, tra cui Italia e Stati Uniti. Il design del negozio, curato dallo studio Brigolin Baschera, combina eleganza e funzionalità, creando un ambiente accogliente che riflette l'estetica italiana. La notizia è stata riportata da globalluxevip.top, sottolineando l'importanza della presenza di SELETTI in Cina, un mercato che ha mostrato un crescente interesse per il design italiano. Il negozio include anche un caffè che offre un'esperienza culinaria ispirata alla cultura italiana.