Cina: Sentenza storica contro la manipolazione del mercato azionario

23 Luglio 2024_ Una recente sentenza del tribunale ha segnato la più dura repressione contro la manipolazione del mercato azionario nella città di Shenzhen, Cina. La corte ha condannato diversi individui coinvolti in pratiche illecite che hanno distorto i prezzi delle azioni, causando gravi danni agli investitori. Questa decisione rappresenta un passo significativo nella lotta contro le frodi finanziarie e mira a ripristinare la fiducia nel mercato azionario cinese. Le autorità hanno sottolineato l'importanza di mantenere un ambiente di mercato equo e trasparente per tutti gli investitori. Lo riporta il South China Morning Post. La sentenza è stata accolta con favore dagli analisti finanziari, che vedono in essa un segnale di maggiore rigore nella regolamentazione del mercato.