Cina: Sequestrate 170.000 merci contraffatte a Rimini

11 Luglio 2024_ Le autorità di Rimini hanno sequestrato 170.000 articoli contraffatti, tra cui accessori di abbigliamento, elettronica e carte da collezione. Quattro negozi sono stati accusati di violazione dei marchi di noti brand come Nike, Apple, Nintendo, Walt Disney, Pokemon, Gucci e Louis Vuitton. L'operazione, parte di un piano di controllo economico regionale, ha rivelato che la maggior parte dei prodotti falsi proveniva dalla Cina. Gli esercenti, tutti stranieri, sono stati denunciati per violazione dei marchi e ricettazione. Lo riporta xinouzhou.com. L'operazione sottolinea l'importanza della protezione del mercato e della sicurezza dei consumatori, specialmente per i prodotti destinati ai bambini sotto i tre anni.