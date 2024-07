Cina: Sequestrati beni per 250.000 euro a cittadina cinese a Verona

8 Luglio 2024_ Una cittadina cinese residente a Verona è stata coinvolta in un'indagine per l'uso di fatture false, con conseguente sequestro di beni...

8 Luglio 2024_ Una cittadina cinese residente a Verona è stata coinvolta in un'indagine per l'uso di fatture false, con conseguente sequestro di beni per un valore di 250.000 euro. Le fatture false erano emesse da aziende del settore dell'abbigliamento a basso costo, con sedi fittizie in Toscana, gestite da cittadini cinesi. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Venezia su ordine del tribunale di Verona, rivelando un complesso sistema di evasione fiscale. La donna gestiva un'attività commerciale a Verona, registrando spese fittizie per oltre 381.000 euro. Lo riporta huarenjie.com. L'indagine ha portato al sequestro di beni finanziari e immobiliari della donna, evidenziando la portata del fenomeno delle fatture false in Italia.