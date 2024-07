Cina: Sequestrati oltre 6mila kg di sostanze chimiche per droghe in Italia

1 Luglio 2024_ Le autorità italiane hanno annunciato il sequestro di oltre 6mila kg di sostanze chimiche provenienti dalla Cina, utilizzabili per la produzione di ecstasy e altre droghe, con un valore di mercato stimato in oltre 6,76 miliardi di dollari. La Guardia di Finanza italiana ha dichiarato che le due spedizioni contenevano precursori di droghe sufficienti per produrre oltre 63 milioni di pasticche di ecstasy. L'operazione, durata due anni e condotta in collaborazione con Eurojust, ha portato all'arresto di due cittadini cinesi e all'indagine su un imprenditore italiano. L'indagine è iniziata nel 2022, quando la polizia ha intercettato una spedizione sospetta all'aeroporto di Malpensa, dichiarata come polvere di rivestimento in poliestere. Lo riporta ntdtv.com. Le autorità olandesi hanno successivamente sequestrato ulteriori quantità di precursori di droghe, ketamina e cannabis, mentre in Italia sono stati trovati altri 4mila kg di PMK in un magazzino.