Cina: Sequestro di peluche pericolosi al porto di Livorno

30 Settembre 2024_ Le autorità doganali di Livorno, Italia, hanno recentemente sequestrato 4000 peluche provenienti dalla Cina, ritenuti potenzialmente pericolosi per i bambini. I controlli hanno rivelato che i giocattoli presentavano gravi rischi, tra cui piccole parti facilmente ingeribili e un contenuto di ftalati quasi doppio rispetto ai limiti di legge. Questi ftalati, sostanze chimiche comunemente usate nei prodotti di plastica, possono avere effetti nocivi sulla salute infantile, in particolare sul sistema respiratorio e endocrino. La notizia del sequestro ha suscitato preoccupazione riguardo alla sicurezza dei giocattoli importati dalla Cina, come riportato da huarenjie.com. Questo episodio evidenzia l'importanza di controlli rigorosi per garantire la sicurezza dei prodotti destinati ai bambini, un tema di crescente rilevanza anche in Italia.