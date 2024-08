Cina: Serata di musica classica italiana incanta Chengdu

20 Agosto 2024_ Una serata di musica classica italiana ha avuto luogo a Chengdu, con l'esibizione di musicisti italiani che hanno incantato il pubblico locale. L'evento, intitolato "琴瑟合鸣,丝路新声" (Armonia tra strumenti, nuove sonorità della Via della Seta), ha visto la partecipazione di Domenico Rafaniano, uno dei pochi virtuosi della chitarra lirica, e del duo composto da Riccardo Piacentini e la moglie Tiziana Scandaletti. I musicisti, giunti a Chengdu grazie a un volo diretto da Milano, hanno portato con sé la tradizione musicale italiana, creando un ponte culturale tra Italia e Cina. La notizia è riportata da chengdu.cn. Questo evento rappresenta un'importante occasione di scambio culturale, evidenziando l'interesse crescente per la musica classica italiana in Cina.