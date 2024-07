Cina: Settore sanitario online in crisi dopo anni di crescita

16 Luglio 2024_ Dopo quasi un decennio di alti e bassi, il settore dei servizi medici online in Cina sta affrontando un momento critico che...

16 Luglio 2024_ Dopo quasi un decennio di alti e bassi, il settore dei servizi medici online in Cina sta affrontando un momento critico che determinerà il suo futuro. Nonostante i progressi tecnologici e la crescente domanda di assistenza sanitaria, il mercato, che vale quasi 380 miliardi di yuan (52,2 miliardi di dollari), sta lottando per trovare modelli di business sostenibili. La situazione è aggravata dal rallentamento dell'economia cinese e dal raffreddamento del mercato dei capitali. Attualmente, oltre 360 milioni di persone utilizzano servizi di consulenza sanitaria online, gestione delle malattie e farmacie web. Lo riporta caixinglobal.com. Il futuro del settore dipenderà dalla capacità delle aziende di adattarsi e innovare in un contesto economico sempre più difficile.