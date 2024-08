Cina: Sforzi per migliorare il benessere sociale e l'occupazione

12 Agosto 2024_ La Cina sta intensificando gli sforzi per garantire e migliorare il benessere della popolazione, implementando riforme e politiche per sostenere l'occupazione e la sicurezza sociale. Quest'anno, il governo ha stanziato 667 miliardi di yuan per i sussidi all'occupazione e ha introdotto misure per ottimizzare l'ambiente imprenditoriale. Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree urbane è rimasto sotto il livello dell'anno precedente, con 6,98 milioni di nuovi posti di lavoro creati nei primi sei mesi. La notizia è riportata da thepaper.cn, evidenziando l'impegno della Cina nel migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini attraverso politiche sociali e occupazionali. Le iniziative includono anche il potenziamento della formazione professionale e il supporto alle piccole e medie imprese per favorire la creazione di posti di lavoro.