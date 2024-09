Cina: Shanghai Fashion Week 2025 celebra la creatività con un tocco italiano

23 Settembre 2024_ La Shanghai Fashion Week 2025, che si svolgerà dal 9 ottobre, avrà come tema "Riconoscere un nuovo ecosistema" e presenterà nuove energie del design cinese. Tra i momenti salienti, il marchio italiano Moncler porterà a Shanghai un evento immersivo, sottolineando il suo legame con il mercato cinese, dove ha aperto il primo flagship store 15 anni fa. La settimana della moda vedrà anche la partecipazione di designer cinesi emergenti e collaborazioni internazionali, evidenziando l'importanza della moda come ponte culturale. La notizia è riportata da whb.cn. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per il dialogo tra culture e per la promozione della moda italiana in un contesto globale.