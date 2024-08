Cina: Shanghai lancia nuove zone di innovazione collegate per stimolare la crescita economica

15 Agosto 2024_ Shanghai ha avviato un'iniziativa per espandere la China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone attraverso la creazione di "zone di innovazione collegate" in tutta la città. Queste zone specializzate mirano a replicare i successi della zona di libero scambio, promuovendo opportunità in vari settori economici. Ogni zona ha un focus strategico specifico, come i servizi finanziari, l'intelligenza artificiale e il commercio internazionale. L'iniziativa riflette l'impegno di Shanghai per la crescita economica attraverso l'innovazione e la facilitazione del commercio, come riportato da Shanghai Daily. Le nuove zone coprono diversi distretti, ognuno con obiettivi mirati, contribuendo a rafforzare la posizione di Shanghai come hub economico globale.