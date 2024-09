Cina: Shanghai ospita il 2024 World Design Capital con focus su Milano e design italiano

20 Settembre 2024_ Shanghai si prepara ad accogliere il 2024 World Design Capital, un evento che promuove la collaborazione tra creatività cinese e internazionale, con particolare attenzione al design italiano. La manifestazione, in programma dal 27 al 30 settembre, includerà forum e mostre che metteranno in risalto il contributo di Milano, capitale del design, e la partecipazione di marchi e designer italiani. Tra le attività, si svolgeranno eventi congiunti tra Shanghai e Milano, come il ‘Shanghai·Milano’ design forum, per condividere innovazioni e tendenze nel settore. La notizia è stata riportata da shxwcb.com, evidenziando l'importanza del design come motore di sviluppo urbano e culturale. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per rafforzare i legami tra Cina e Italia nel campo del design e della creatività.