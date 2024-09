Cina: Shanghai promuove la cooperazione internazionale nell'innovazione tecnologica

23 Settembre 2024_ Shanghai sta intensificando gli sforzi per integrare meglio le aziende multinazionali nella sua rete di innovazione, al fine di...

23 Settembre 2024_ Shanghai sta intensificando gli sforzi per integrare meglio le aziende multinazionali nella sua rete di innovazione, al fine di favorire uno sviluppo di alta qualità. Durante il 36° Consiglio Consultivo Internazionale dei Leader Aziendali per il Sindaco di Shanghai, funzionari e dirigenti aziendali hanno sottolineato l'importanza della cooperazione nella ricerca e sviluppo. Chen Jining, segretario del Partito di Shanghai, ha affermato che l'innovazione tecnologica è cruciale per la crescita economica e che la città espanderà gli scambi scientifici e tecnologici con altri mercati. La notizia è riportata da China Daily. Shanghai, una delle città più importanti della Cina, è un centro economico e tecnologico che mira a diventare un leader globale nell'innovazione.