Cina: Shanghai registra 18,6 milioni di visitatori durante le festività nazionali

07 Ottobre 2024_ Shanghai ha accolto 18,6225 milioni di turisti durante le festività nazionali, con un incremento del 4,6% nel consumo turistico rispetto all'anno precedente. L'occupazione media degli hotel ha raggiunto il 59%, segnando un aumento di 7 punti percentuali. Le transazioni totali nel settore turistico hanno raggiunto 26,919 miliardi di yuan (circa 3,8 miliardi di dollari), evidenziando l'importanza del turismo per l'economia locale. Durante le festività, eventi come il 35° Festival del Turismo di Shanghai hanno offerto oltre cento prodotti e attività culturali per attrarre visitatori. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. Shanghai continua a essere una meta privilegiata per il turismo, grazie alla sua ricca offerta culturale e agli eventi che uniscono cultura, commercio e sport.