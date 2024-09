Cina: Shanghai riprende vita dopo il passaggio del tifone Bebinca

17 Settembre 2024_ Shanghai sta gradualmente riprendendo le normali attività dopo il passaggio del tifone Bebinca, il più forte a colpire la città dal 1949. Nonostante i danni, oltre 440.000 persone sono state evacuate e le autorità hanno implementato misure di sicurezza per proteggere i residenti. La città mantiene un allerta rossa per il tifone, mentre alcuni volontari si sono attivati per ripulire le strade e garantire la sicurezza pubblica. Il governo locale ha invitato i cittadini a rimanere in casa durante il Festival di Metà Autunno, previsto per martedì e mercoledì. La notizia è riportata da China Daily. Le autorità di Shanghai continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli sforzi di recupero per garantire la sicurezza della popolazione.