Cina: Shanghai si conferma terzo porto container al mondo

22 Agosto 2024_ Shanghai ha mantenuto la sua posizione di terzo porto container al mondo, secondo il rapporto Xinhua-Baltic International Shipping Centre Development Index. Questo risultato segna il quinto anno consecutivo in cui Shanghai si classifica in questa posizione, dietro a Singapore e Londra. La città continua a dimostrare la sua importanza nel settore della logistica e dei trasporti marittimi a livello globale. La classifica evidenzia il ruolo cruciale di Shanghai come hub commerciale internazionale. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily, sottolineando l'importanza strategica della città nel commercio marittimo globale.