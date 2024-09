Cina: SHEIN espande la sua presenza in Europa con un nuovo modello di business

11 Settembre 2024_ SHEIN, il noto marchio di moda cinese, ha annunciato l'apertura di un modello di semi-gestione per i venditori cinesi in cinque paesi europei, tra cui l'Italia. Questa iniziativa mira a supportare i venditori locali nella loro espansione globale, offrendo loro la possibilità di gestire le scorte e le consegne direttamente in Europa. Con oltre 45 milioni di utenti mensili nell'Unione Europea, SHEIN sta rapidamente guadagnando quote di mercato, posizionandosi come leader nel settore della moda online in paesi come Italia, Francia e Spagna. La notizia è stata riportata da cifnews.com. L'espansione di SHEIN in Europa rappresenta un'opportunità significativa per i venditori italiani, che possono ora accedere a un mercato in crescita e altamente competitivo.