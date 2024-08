Cina: Shenzhen celebra cinque anni di riforme e innovazioni nel modello di sviluppo socialista

19 Agosto 2024_ Shenzhen ha recentemente festeggiato il quinto anniversario della sua designazione come zona pilota per il socialismo con caratteristiche cinesi, sottolineando il suo ruolo cruciale nelle riforme economiche del Paese. Durante la riunione del Comitato Centrale del Partito, il presidente Xi Jinping ha ribadito l'importanza di Shenzhen come avanguardia delle riforme e dell'apertura, evidenziando i progressi significativi in vari settori. Negli ultimi cinque anni, la città ha implementato oltre 87 misure innovative che sono state replicate a livello nazionale, contribuendo a un ambiente imprenditoriale favorevole e a un'economia in rapida crescita. La notizia è stata riportata da cyol.com, evidenziando come Shenzhen continui a attrarre talenti e investimenti, consolidando la sua posizione come centro di innovazione globale.