Cina: Shiseido e Max Mara siglano accordo per profumi di lusso

16 Luglio 2024_ Shiseido ha annunciato una collaborazione a lungo termine con il marchio di moda italiano Max Mara per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di profumi. Questo accordo esclusivo mira a sfruttare la crescente domanda globale di fragranze di lusso, con Shiseido che vede il mercato europeo come un motore di crescita. Anche Coty ha ottenuto le licenze per i prodotti di bellezza di Marni e i profumi di Etro, mentre L'Oréal ha firmato un accordo con Miu Miu per il lancio di cosmetici di alta gamma. Secondo yicai.com, il settore della bellezza di lusso sta diventando sempre più competitivo, con grandi gruppi che investono in collaborazioni strategiche. L'Italia continua a giocare un ruolo chiave nel mercato globale della bellezza e del lusso.