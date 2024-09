Cina: Si apre il Forum di Cooperazione Cina-Africa 2024 a Pechino

04 Settembre 2024_ Il Forum di Cooperazione Cina-Africa 2024 si svolge a Pechino da oggi al 6 settembre, segnando un momento storico nelle relazioni tra le due regioni. I leader africani e cinesi discuteranno il tema "Insieme per promuovere la modernizzazione e costruire una comunità di destino ad alto livello tra Cina e Africa". Questo incontro mira a rafforzare l'amicizia e la cooperazione, aprendo nuove prospettive per il futuro delle relazioni sino-africane. La notizia è riportata da thepaper.cn. Il forum rappresenta un'importante piattaforma per il dialogo e la collaborazione tra Cina e i paesi africani, con l'obiettivo di affrontare sfide comuni e promuovere uno sviluppo sostenibile.