Cina: Si apre il Forum di cooperazione Cina-Africa 2024 a Pechino

02 Settembre 2024_ Si è aperto a Pechino il Forum di cooperazione Cina-Africa 2024, un'importante iniziativa che riunisce leader africani e cinesi per discutere di modernizzazione e cooperazione. Il tema centrale dell'incontro è "Insieme per promuovere la modernizzazione e costruire una comunità sino-africana di alto livello". Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato l'importanza della solidarietà tra Cina e Africa, evidenziando i legami storici e le collaborazioni in vari settori. Questo forum rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni tra le due regioni, come riportato da cyol.com. La Cina, il più grande paese in via di sviluppo, e l'Africa, il continente con il maggior numero di paesi in via di sviluppo, condividono un destino comune e si impegnano a lavorare insieme per un futuro prospero.