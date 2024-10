Cina: Si apre il sesto World Media Summit a Urumqi

14 Ottobre 2024_ Il sesto World Media Summit è iniziato il 13 ottobre 2024 presso il Xinjiang International Convention and Exhibition Center a Urumqi, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, e si concluderà il 17 ottobre. L'evento, che si svolge anche a Pechino, ha come tema principale "Intelligenza Artificiale e Trasformazione dei Media" ed è co-organizzato dall'Agenzia di Stampa Xinhua e dal Governo del Xinjiang. Il summit riunisce giornalisti e professionisti dei media da tutto il mondo per discutere le sfide e le opportunità nel settore. La notizia è stata riportata da english.news.cn. Il Xinjiang, noto per la sua diversità culturale e storica, è un'importante regione della Cina, spesso al centro di dibattiti internazionali.