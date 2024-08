Cina: Si avvicina il Forum di Cooperazione Cina-Africa 2024 a Pechino

25 Agosto 2024_ Il 4-6 settembre 2024 si terrà a Pechino il Forum di Cooperazione Cina-Africa, con il tema "Insieme per promuovere la modernizzazione e costruire una comunità di destino ad alto livello tra Cina e Africa". Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà all'apertura del forum il 5 settembre, dove pronuncerà un discorso principale e ospiterà un banchetto per i leader africani e rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali. Questo incontro segna un'importante occasione per rafforzare le relazioni tra Cina e Africa, dopo il precedente forum del 2018. La notizia è riportata da thepaper.cn, evidenziando l'importanza della cooperazione tra il più grande paese in via di sviluppo e il continente africano, ricco di opportunità di crescita e sviluppo.