Cina: Si conclude il Forum di Cooperazione Cina-Africa con importanti accordi

07 Settembre 2024_ Si è concluso a Pechino il Forum di Cooperazione Cina-Africa, che ha visto la partecipazione di leader provenienti da oltre 50 paesi africani. Durante l'evento, i leader hanno concordato di elevare le relazioni sino-africane a una nuova era di cooperazione strategica, definita come "comunità di destino". Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato un piano di azione per i prossimi tre anni, con un impegno di finanziamenti significativi per sostenere lo sviluppo in Africa. La notizia è stata riportata da thepaper.cn, evidenziando l'importanza di questo incontro per il rafforzamento delle relazioni tra Cina e Africa, in un contesto di crescente cooperazione economica e politica.